Calciomercato Lazio, bomba di Di Marzio su Pepe Reina

Bomba di Gianluca Di Marzio per quanto riguarda la questione portieri in casa Lazio: secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Pepe Reina ha scelto di risolvere il suo contratto con la società biancoceleste. Dalla società, per il momento, non arrivano conferme.

Nella giornata di oggi, inoltre, era circolata la notizia che il portiere spagnolo sarebbe potuto tornare in patria: secondo quanto riportato in giornata da Cadena SER, infatti, Pepe Reina al 95% andrà al Villarreal. Non solo, secondo quanto riportato dal giornale, avrebbe avuto richieste anche dal Celta Vigo, ma la sua volontà è quella di tornare a vestire la maglia del sottomarino giallo.

🚨 @PReina25, muy cerca de cerrar su regreso al @VillarrealCF 🔙🟡 Ha tenido también opciones de firmar por el @RCCelta, pero el portero se ha decantado por volver al submarino amarillo 🎙️ @brunoalemany pic.twitter.com/6xL8iGyCXK — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 1, 2022

