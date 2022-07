Il primavera Moretti saluta la Lazio: “Ho incontrato persone speciali, ringrazio tutti quelli che fanno parte di questa società”

Il portiere della primavera biancoceleste Giacomo Moretti saluterà la Lazio, come scritto in un lungo post su Instagram in cui ringrazio l’intero mondo biancoceleste. Ecco le sue parole:

“Siamo ai saluti,

Non saprei da dove iniziare, dopo 5 anni di gioie, dolori, cadute, risalite e soprattutto emozioni. Emozioni forti che ti lasciano il segno che non si dimenticano facilmente.

Devo lasciare questa società e questa città che così tanto mi hanno fatto crescere, ero arrivato qua piangendo a soli quattordici anni da ragazzino e me ne andrò da qua sempre piangendo ma da piccolo uomo che è cresciuto, è consapevole di se stesso ed è maturato non solo in campo ma anzi soprattutto fuori.

Ho incontrato persone speciali, uniche che rimarranno nel mio cuore per il resto della vita. Vorrei ringraziare tutti ma non saprei come fare: vorrei ringraziare i miei compagni di squadra che mi hanno affiancato in momenti bellissimi, lo staff, i preparatori dei portieri e i portieri stessi con cui ho e avrò per sempre un bellissimo rapporto, i magazzinieri, i mitici autisti, i cuochi e i camerieri, i tutor, i dirigenti e direttori, i miei compagni di scuola che mi hanno fatto sentire a casa anche quando casa era così lontana, ma soprattutto i ragazzi del convitto con cui ho condiviso tutto quello che avevo, i sogni e le delusioni; dai più grandi che mi hanno insegnato a vivere fino ai più piccoli a cui spero di aver lasciato qualcosa di me, qualche insegnamento, i legami che si creano vivendo tutto il tempo in un gruppo sono legami più forti dell’amicizia sono legami di fratellanza che la lontananza non può spezzare.

Ringrazio tutte le persone che fanno parte di questa gloriosa società e ringrazio la città di Roma per avermi fatto sentire a casa.

Grazie di tutto,

Giacomo”.

