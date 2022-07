Lazio, il club biancoceleste è il migliore nel rapporto tra spese e titoli vinti: i dettagli

Negli ultimi dieci anni, nessun club della Serie A è stato migliore della Lazio nel rapporto tra spese e titoli vinti. Lo studio, condotto da news.superscommesse.it prendendo in esame i dati del portale transfermarkt, mostra i quattro titoli della Lazio conquistati dal 2012 a oggi: la Coppa Italia 2013 in finale contro la Roma, la Supercoppa italiana del 2017 battendo la Juventus, l’altra Coppa Italia nel maggio 2019 avendo la meglio sull’Atalanta e la successiva Supercoppa, di nuovo con la Juve come avversaria, conquistata nel dicembre dello stesso anno a Riyad. Quattro bei ricordi del club biancoceleste ottenuti a fronte di una spesa totale di 286,74 milioni di euro: ciò significa che in media la Lazio ha conquistato un trofeo ogni 71,685 milioni investiti. E nessuna società della massima serie italiana vanta un andamento migliore di questo. Guardando i top club, infatti, al secondo posto è piazzata la Juventus, con 17 trofei vinti e ben 1482,1 milioni investiti, per una media di uno ogni 87,182353. A seguire c’è il Napoli con 3 titoli e 757,76 milioni alla voce spese (uno ogni 252,586), l‘Inter con 3 e 1008,56 (uno ogni 336,186), il Milan con 2 e 867,63 (uno ogni 433,815) e infine la Roma con una coppa, la Conference League, arrivata dopo 953,32 milioni messi sul mercato.

