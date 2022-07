Calciomercato Lazio, Lotito tratta per Vicario e serve un vice al posto di Reina: la situazione

Dopo Strakosha, anche Reina ha lasciato la Lazio ed è tornato a sorpresa al Villarreal. Come riporta Il Corriere dello Sport, Lotito non riesce a chiudere per Carnesecchi, ha offerto 15 milioni e non rilancia a fronte di una richiesta rigida di 18. L’Atalanta non fa sconti e conta di accogliere il giovane portiere al raduno di dopodomani. Vicario era l’alternativa, può arrivare per 15 milioni e avrebbe potuto avere Reina come vice. L’addio anticipato di Pepe costringe la Lazio a rintracciare un nuovo secondo. La rinuncia a Carnesecchi ormai è più che probabile ed è dolorosa. Vicario però non deve passare come rincalzo. Ha giocato un intero campionato di Serie A, dopo una partenza non facile si è fatto valere. Corsi l’ha riscattato dal Cagliari per 8 milioni. La società sarda incasserà una percentuale del 20% se Vicario sarà venduto. L’accordo base con Vicario è stato trovato, è gestito da Gabriele Giuffrida, agente molto vicino alla Lazio. Per quanto riguarda il ruolo di vice, al tecnico biancoceleste piace Terracciano della Fiorentina. Occhio anche a Wladimiro Falcone della Sampdoria. Tare era sulle tracce di Sergio Rico del PSG, reduce da un’annata difficile a Maiorca. E’ spuntato il profilo di Alessan Corsi per il portiere dell’Empoli. Lotito, con Setti, può progettare operazioni multiple. Sarri, finché non avrà portiere e centrali, dovrà vietare i retropassaggi.

