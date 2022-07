GdS | Lazio che succede? Rivoluzione a rilento: il centrocampo è un rebus

Questo sarà un altro anno zero. Sta nascendo una Lazio diversa sotto mister Sarri, una Lazio giovane. Ieri sera il tecnico è tornato dalle vacanze e ha incontrato Tare e Lotito: da oggi si inizia a fare sul serio. Mercoledì inizia il ritiro di Auronzo e possono arrivare in extremis altri due colpi. Oltre Marcos Antonio e Cancellieri, Sarri vuole Casale, anche se è più vicino Mario Gila, e Vicario. Al mister non piace Sirigu, per il vice vorrebbe Sergio Rico o Provedel, mentre Tare propone Maximiano o Terracciano.

Romagnoli si sta prendendo gli ultimi giorni per decidere se accettare l’offerta di 2,8 milioni della Lazio, Lotito non rilancerà più perché non si è ancora “liberato” dello stipendio pesante di Acerbi.

Luis Alberto quest’anno non arriverà in ritardo in ritiro, anche se le sirene spagnole si fanno sempre più insistenti. Il Siviglia sta tentando un affondo dietro l’altro, l’ultimo con l’inserimento di Oliver Torres nella trattativa. Lotito, però, vuole 25 milioni cash per via del 30% che deve versare al Liverpool. Il resto dei soldi sarà reinvestito su Ilic o Zielinski, sogno ancora non tramontato.

Ci sono ancora diverse incognite. La prima è quella di Milinkovic: come riportato da Il Messaggero, il suo agente continua a ribadire che non rimarrà alla Lazio, ma le offerte di 50/55 milioni (Arsenal e Newcastle) non sono soddisfacenti. Mister Sarri ha provato a spingerlo al Chelsea per provare a prendere Loftus-Cheek e Emerson Palmieri, ma le trattative non decollano. Il serbo, dunque, arriverà il prossimo weekend ad Auronzo.

