Calciomercato Lazio, Pedullà: “La Lazio sta per blindare la propria porta con Maximiano del Granada”

Continua a tenere banco in casa Lazio la questione portiere. Dopo gli addii di Strakosha e Reina biancocelesti necessitano di due estremi difensori, uno titolare e l’altro come riserva. Se prima era Marco Carnesecchi il primo obbiettivo per la porta, la Lazio ha virato causa condizioni economiche non ritenute vantaggiose su Guglielmo Vicario dell’Empoli. Il portiere italiano sembra ad un passo dall’approdare della Capitale, ma nella serata di ieri qualcosa è cambiato. Secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Società biancoceleste è in chiusura per Luis Maximiano, estremo difensore classe ’99 in forza al Granada, club spagnolo appena retrocesso. Sembrerebbe essere lui l’indiziato numero uno per coprire i pali della Lazio la prossima stagione. L’accelerata è avvenuta ieri sera, ed ora secondo Pedullà i biancocelesti sono pronti a blindarlo, in quanto ci sono i margini per chiudere rapidamente. Maximiano ha una clausola che supera i 20 milioni, ma il club spagnolo ha aperto alla cessione in prestito (magari oneroso) con diritto di riscatto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: