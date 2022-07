Il Messaggero| Lotito-Tare qualcosa si è rotto. Fabiani dice sì alla Lazio…

Romagnoli a 27 anni realizzerà il sogno di quando era bambino e suo zio lo accompagnava in Curva Nord. In Premier avrebbe guadagnato più soldi, cercato dall’Aston Villa e dal Fulham. Lotito e Sarri ieri erano in riunione a Formello per chiudere gli altri due acquisti richiesti dal tecnico. Nel pomeriggio al vertice si è aggiunto Tare. Ci sarebbero state altre discussioni interne venerdì o sabato. Non è così scontato, come era trapelato nelle ore in cui si era chiusa l’operazione, che Sarri ipotizzi Cancellieri come vice Immobile. Ha dato l’ok. Lo può plasmare e provare, ma si tratta di un esterno d’attacco. Il suo acquisto, calato in un progetto giovani, è stato utile per aprire un nuovo fronte con Setti. Bloccato Ilic, che arriverà se partirà Luis Alberto. Rilancio per Casale, suggerito da Sarri a gennaio. Da Napoli rimbalza l’indiscrezione di un nuovo assalto a Mertens, lasciato libero da De Laurentis. Ieri si dava l’operazione Romagnoli quasi per conclusa. Contratto di cinque anni a tre milioni di ingaggio più bonus. Lotito si è reso conto di non poter più aspettare la cessione di Acerbi e neppure rimandare a un’epoca successiva la firma di Romagnoli. L’ex Sassuolo ha altri tre anni di contratto e attende una big. Tiepido l’interesse di Milan, Napoli, Fiorentina e Juve, l’Inter si è sfilata. I tifosi sognano di vedere stasera Romagnoli a Piazza del Popolo. Non siamo così avanti. Alessio era segnalato a Jesolo. Vedremo se oggi cambierà strada e si avvicinerà a Roma. Mario Gila (considerato l’alternativa a Patric) era dato in chiusura ieri sera, per oggi si progettava il suo sbarco a Roma, si vedrà se arriverà o meno. La Lazio ha retto al contrassalto del Getafe, disposto ad offrire 6 milioni al Real Madrid a fronte dei 5 (con 50% di rivendita futura) proposti da Lotito.

Sul fronte uscite, per Sergej non ci sono offerte ufficiali, ci sono stati contatti tra il manager Kezman e il Chelsea e il ds Tare ha incontrato i Blues durante i due blitz svolti a Londra a giugno. Gli inglesi hanno manifestato interesse. Lotito punta a guadagnare 65-70 milioni, le manifestazioni di interesse non superano i 55-60 milioni. Per Luis Alberto c’è l’interesse del Siviglia, in molti certificano che è stata presentata un’offerta da circa 13 milioni più Oliver Torres, valutato 8-9 milioni. Lotito invece valuta Luis Alberto 30 milioni, può scendere a 25, non di più perché deve cedere il 30% dell’eventuale cessione al Liverpool. Il quotidiano “As” ieri spiegava che il Siviglia sta trattando la cessione del difensore Koundé, valutazione di 60 milioni, lo vogliono Chelsea e Barcellona. Con questi soldi, secondo il giornale spagnolo, Monchi punta ad acquistare Luis Alberto e Marcao. Il ds Tare aveva messo in lista Luka Sucic del Salisburgo, 19 anni, stellina valutata già 20 milioni.

fonte: Corriere dello Sport