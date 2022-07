Immobile, l’attaccante all’Isokinetic per preparare la nuova stagione con la Lazio: “L’entusiasmo c’è sempre” – FOTO

Intervenuta in esclusiva ai microfoni di Radiosei, la showgirl di fede laziale Anna Falchi ha parlato dell’evento che si terrà questa sera a Piazza del Popolo. L’iniziativa organizzata dalla Società è volta alla presentazione delle nuove maglie della Lazio marchiate Mizuno, sponsor tecnico che esordisce quest’anno con le casacche biancocelesti. L’evento avrà inoltre uno scopo benefico, in quanto la nuova maglia autografata dal Capitano Ciro Immobile verrà messa all’asta per aiutare la ricostruzione dell’ospedale pediatrico in Ucraina.

Queste alcune anticipazioni della serata rilasciate da Anna Falchi:

“Caldo romano? Preferisco quello del pubblico di questa sera che sarà a Piazza del Popolo per la presentazione delle nuove maglie della Lazio. Sono contenta di partecipare a quest’evento. Felice per tutti i tifosi e per lo scopo benefico che c’è dietro: difatti questa sera Immobile vestirà la nuova maglia che poi firmerà e verrà messa su Ebay con una base d’asta che parte da 500 euro. Un bellissimo modo per mettere un piccolo mattoncino per la ricostruzione dell’ospedale pediatrico in l’Ucraina. Speriamo che qualcuno tra il popolo laziale sia così generoso da aiutare questa importante causa. La maglia è stata un pò spoilerata sui social e ho visto che sarà presente l’aquila. Io non indosserò la maglia, lo farà Ciro come è giusto che sia, ma ci sarà una sorpresa per quanto mi riguarda. Tra le sorprese poi, magari potremmo rimanere tutti sbalorditi con l’arrivo a Piazza del Popolo di qualche nuovo acquisto, chi lo sa… Diciamo che ci manca qualcosa nel reparto difensivo, e pare che in quel senso qualcosa si smuoverà. La mia maglia preferita della Lazio? Quella di Mancini che io ho indossato in occasione dello Scudetto del 2000, la conservo gelosamente.”

