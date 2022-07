Pedullà, striscione per Immobile: “Eroe nostrum: l’olimpo ti ha eletto storia del calcio italiano”

Attraverso una stores pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha mostrato la sua preparazione che è iniziata oggi per la stagione che verrà. Il bomber biancoceleste infatti, si è presentato in mattinata insieme ad altri compagni presso la Clinica Paideia per le consuete visite di inizio stagione, per poi eseguire alcuni test fisici all’Isokinetic. Il capitano della Lazio ha mostrato tutta la sua felicità nel dare inizio ad un nuovo anno in biancoceleste, scrivendo: “L’entusiasmo c’è sempre.”

Questa l’immagine pubblicata da Immobile:

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: