Presentazione maglie, Onorato: “Ci sarà un’iniziativa sociale, i laziali dimostrano sempre grande cuore”

L’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel corso della serata organizzata a Piazza del Popolo: “Eventi di questo tipo sono fondamentali per la Capitale, siamo molto contenti di aver concesso questo luogo alla Lazio. Ci aspettiamo molto da questo campionato, faccio i migliori auguri per il ritiro. Oggi andrà in scena anche un’iniziativa sociale, i laziali hanno sempre dimostrato di avere un grande cuore. L’appello è quello di farlo anche per quanto riguarda l’asta benefica per i giovani del polo oncologico dell’Ucraina. È la dimostrazione che non siete solamente una grande piazza, ma possedete anche un cuore grande”.

