Romagnoli, il saluto di Pioli: “Ha dato un contributo importante. Gli auguro il meglio per la sua carriera”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, il cantante di nota fede laziale Mattia Briga ha presentato l’evento che ci sarà questa sera a Piazza del Popolo. L’iniziativa, è volta alla presentazione delle nuove maglie della Lazio marchiate Mizuno, al primo anno come sponsor tecnico biancoceleste.

Queste le parole di Briga:

“Scrollo Twitter in maniera compulsiva per vedere le notizie di mercato che riguardano la Lazio. Quest’anno c’è questo fervore che accada qualcosa che non è mai capitato. per questo siamo in grande fermento. Speriamo si chiudano tutte queste operazioni perché c’è una rosa da rifondare in un certo senso. L’anno scorso con l’arrivo di Sarri si doveva partire per costruire qualcosa e mettere le basi di una squadra con un’intera difesa in scadenza non è facile. È normale che adesso i giocatori gli vadano dati sperando che qualcuno che ha lavorato con lui la scorsa stagione resti. Mi fido molto di lui e questa cosa mi fa stare più tranquillo rispetto ad allenatore che abbiamo avuto in precedenza. A livello tattico mi mette molta sicurezza, e se a lui vanno bene determinati giocatori vanno bene anche a me. Romagnoli? Se arriva s’abbracciamo, ma non dobbiamo pensare che lu risolva tutti i nostri problemi. Ciò non toglie che è un grande acquisto, un ragazzo come noi della Lazio e figure del genere ci mancano un pò tra le nostre file. Un acquisto sicuramente di livello e se arriva dobbiamo essere molto contenti. Speriamo venga ufficializzato presto, ma intanto godiamoci la serata di questa sera che sarà bellissima e di questi tempi organizzare eventi del genere è emozionante”

