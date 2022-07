Calciomercato Lazio | Aggiornamenti di Pedullà su Casale, Romagnoli e i futuri portieri

Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter ci sono degli aggiornamenti di calciomercato sulla Lazio.

Accordo tra club per Casale, con possibili visite giovedì. Invece, rimane in sospeso la trattativa per Romagnoli.

In merito alla situazione portieri, la coppia più accreditata resta quella formata da Maximiano e Provedel con Vicario, che resta in cima in caso di mancato accordo con il Granada.

