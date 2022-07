Il neo acquisto Gila è sbarcato a Roma: “Sono felice di essere qui, forza Lazio” – VIDEO

La Lazio è in partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, come testimoniato dai canali social ufficiali biancocelesti. Un ritiro fondamentale in preparazione di una stagione diversa dalle altre, soprattuto in termini di calendario. Tra le foto pubblicate, protagonisti il mister Maurizio Sarri, il neo acquisto Cancellieri, Luis Alberto e Stefan Radu, che si appresta a iniziare la sua stagione numero sedici con l’aquila sul petto.

