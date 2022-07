Perinetti: “Nervosismo Lotito-Tare? Se si rispettano i ruoli non c’è attrito”

Il noto ds Giorgio Perinetti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del presunto nervosismo tra Lotito e Tare: “Fabiani? Se tutti rispettassero i ruoli, non ci sarebbero problemi. Magari Tare avverte qualche pericolo guardando al futuro. C’è la preoccupazione che questo ingresso non sia solo un ritorno da Lotito, ma anche un qualcosa di più in ambito futuro. Tare ha sempre lavorato bene per la Lazio, i rapporti è vero si deteriorano ma è una valutazione che deve fare bene. O Lotito saprà mediare o fatalmente ci sarà qualche novità a breve. Ci sono dei ruoli che sono stati definiti, se uno li rispetta non vedo perché debba esserci attrito. Se poi dietro ci sono altre motivazioni allora possono succedere altre cose“.

