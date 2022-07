CdS | Lazio, Romagnoli ad oltranza: chiusura in stand-by

Ultimi dettagli da limare e poi Alessio Romagnoli dovrebbe vestire la maglia della Lazio: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, dopo l’accelerazione di domenica sera ora la situazione sembrerebbe essere in stand-by. Il club biancoceleste ha rilanciato più volte, fino all’offerta finale presentata da Lotito domenica sera a Villa San Sebastiano, alla presenza del difensore. Contratto di cinque anni più uno e futuro in società, più la proposta economica da 2,8 milioni più bonus di circa 700 euro. Romagnoli chiede 3 milioni e, oltre a questo, c’è il nodo commissioni da sciogliere: il giocatore si muove in scadenza di contratto, è consuetudine riconoscere al suo entourage una cifra per il trasferimento a parametro zero ma il patron laziale sulle commissioni ha sempre dimostrato di essere in disaccordo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: