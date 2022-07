Reina, la Lazio rende omaggio al portiere spagnolo: “Grazie Pepe, è stato un onore” – FOTO

Dries Mertens non è più un calciatore del Napoli. Il suo contratto è terminato ed ora da svincolato è alla ricerca di una nuova squadra. Nell’ultimo mese si è parato di un forte interessamento della Lazio, ancora alla ricerca di un vice Immobile, con Sarri pronto a convincere il suo ex giocatore. Ci sono stati vari contatti tra le parti, ma non si è arrivati mai ad una chiusura definitiva. Motivo per cui, il belga si guarda anche altrove, tanto che secondo quanto riportato da “Footmercato” i suoi agenti si trovano al momento a Marsiglia per trattare con l’OM.L a richiesta d’ingaggio del giocatore è di 2,5 milioni netti, una cifra importante che potrebbe aver influito nella trattativa con la Lazio.

