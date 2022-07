TMW | Lazio, asse caldo con l’Andalusia: Maximiano arriva, Luis Alberto va? Gli scenari

L’asse tra due regioni, un filo diretto tra il Lazio (e la Lazio) e l’Andalusia. Da Roma a Siviglia, con una piccola deviazione per l’altra cittadina vicino, Granada. Lì c’è il portiere classe ‘99 Luis Maximiano, che è in pole position per diventare il nuovo numero 1 a Formello. Proposto da Mendes mesi fa, non era il preferito di Sarri, che aveva messo in cima alla lista Kepa, Carnesecchi e Vicario. Adesso però la situazione è cambiata e il portoghese è tra i favoriti per raccogliere l’eredità di Strakosha, anche non è tramontata la pista Vicario.

E per uno che viene, c’è un altro che prenderà la tratta aerea opposta. Questo può essereLuis Alberto, che non ha mai nascosto la voglia di tornare a casa, nella sua Siviglia. Dopo anni forse adesso può essere il momento buono perché, nonostante il ds Monchi neghi, il club biancorosso è molto interessato al fantasista della Lazio. Dalla Spagna (e anche qualcuno da Formello) assicurano che sarebbe pronta un’offerta da 15 milioni più il trequartista spagnolo Oliver Torres, valutato circa 7-8, anche se Lotito preferirebbero di gran lunga una proposta solo cash. A sbloccare l’operazione, può essere la cessione di Koundè(prezzo 60 milioni, ci sono Chelsea e Barcellona), che consentirebbe così al Siviglia di avere il portafoglio pieno per Luis Alberto. La Lazio ha già messo in conto il suo addio e ha già trovato il suo sostituto: Ilic del Verona. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

