AURONZO DAY2 | Prove per centrocampisti e attaccanti: Cancellieri provato di nuovo come vice-Immobile

Si è concluso l’allenamento mattutino del secondo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Anche oggi è prevista una doppia seduta, la squadra si riunirà quindi alle 17.45.

Come riportato da Radiosei, in mattinata si sono svolte prove dedicate a centrocampisti e attaccanti, con Sarri che ha diviso i suoi ragazzi in due squadre. E’ tornato in gruppo Cataldi, che ieri si era dedicato a lavori in palestra. A differenza del reparto difensivo, quello offensivo è saturo per cui il mister deve sacrificare e arretrare a turno Romero e Moro, con Cancellieri che continua a essere provato come prima punta.

