Calciomercato Lazio, aggiornamenti di Schira e Pedullà sui portieri: Maximiano sempre più vicino

La Lazio si trova in ritiro per cominciare a preparare la stagione 22/23, ma attualmente è senza portieri titolari. Ad Auronzo di Cadore sono presenti Adamonis, Furlanetto e Alia, ma nessuno di loro ricoprirà il ruolo da titolare, tantomeno di prima riserva. La società si sta muovendo su diversi profili da parecchio tempo ormai. Prima Carnesecchi, ma sembra ormai sfumato a causa delle richieste troppo elevate avanzate dall’Atalanta, poi sembrava chiusa per Vicario. Adesso, invece, i nomi più caldi sono quelli di Maximiano e Provedel. Come riportato da Alfredo Pedullà, per il portoghese questa notte c’è stata una chiamata con il suo club di appartenenza, il Granada. Lo stesso è stato in qualche modo confermato da Nicolò Schira, che ha annunciato su Twitter l’imminente chiusura della trattativa tra i due club: l’affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, offrendo un contratto di 4 anni più uno opzionale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: