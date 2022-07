Empoli, il Ds Accardi blinda Vicario: “È un nostro portiere e non abbiamo intenzione di cederlo”

Intervenuto in conferenza stampa assieme al nuovo mister Zanetti, il Ds dell‘Empoli Pietro Accardi ha parlato della situazione calciomercato della sua squadra, blindando di fatto Gugliemo Vicario. Il portiere, è da alcune settimane nel mirino della Lazio, che dopo aver rinunciato a Carnesecchi era pronta a prelevare l’estremo difensore classe ’96. Tuttavia, il mancato accordo economico tra le due Società non ha permesso la chiusura dell’operazione, con la Lazio che ha dunque virato su Luis Maximiano del Getafe. Uno spiraglio per Vicario in biancoceleste rimane, ma non secondo il Ds che si è espresso così in merito:

“Noi abbiamo le idee chiare sul mercato, come sempre. Abbiamo fatto un investimento importante, di questo ringrazio il presidente perché non è scontato: comprare un portiere come Vicario per una cifra importante. L’abbiamo fatto perché vogliamo tenerlo. Ma è chiaro che non dobbiamo perdere la nostra forza: puntare sui giovani e prendere in considerazione offerte importanti per questi ragazzi. Vicario è un portiere dell’Empoli e non abbiamo intenzione di cederlo”.

