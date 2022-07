Muriqi-Bruges, affare quasi fatto

Come riportato pocanzi dal giornalista e commentatore sportivo kosovaro Arlind Sadiku sulla sua pagina Twitter, Vedat Muriqi sembrerebbe fatta per il trasferimento al Club Bruges. Questa sera l’attaccante è sbarcato a Bruxelles per completare il passaggio alla squadra belga. Le visite mediche sono fissate per la giornata di domani.

Just in Vedat Muriqi has landed in Brussels to complete the transfer to Club Brugge. Medicals set for tomorrow. #muriqi pic.twitter.com/ZNk1zqIKfA — Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) July 7, 2022

