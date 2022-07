AURONZO 2022 – DAY 3 | Inizia la seduta mattutina: subito palestra, poi lavoro atletico in campo

Inizia con una seduta mattutina il terzo giorno di lavoro per la Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore. I primi a scendere sul campo centrale sono stati i portieri: lavoro intenso, sotto gli ordini del duo di preparatori Nenci-Grigioni, per Marius Adamonis, Marco Alia e Alessio Furlanetto.

Il resto del gruppo, dopo un iniziale lavoro in palestra, sono scesi sul campo antistante al centrale per un lavoro atletico. Prima di iniziare il gruppo si è fermato per un colloquio con mister Sarri, per poi iniziare il lavoro atletico sotto gli ordini dei preparatori Losi-Fonte.

AGGIORNAMENTO: Terminata la fese di riscaldamento, il gruppo si è diviso: i difensori si sono spostati sul campo centrale per svolgere un lavoro tattico sulla fase difensiva, mentre centrocampisti ed attaccanti sono rimasti sul campo antistante per intensificare il lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO: Terminato il lavoro atletico per i difensori. Ora cambio di campo: i difensori tornano sul campo antistante per riprendere il lavoro atletico, mentre sul centrale si spostano centrocampisti ed attaccanti, pronti per la fase tattica agli ordini di mister Sarri.

