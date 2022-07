Calciomercato, Pedullà: “Romagnoli vuole e avrà la Lazio. Sulla situazione portieri…”

Continuano i lavori in casa Lazio sul fronte calciomercato. A dare aggiornamenti sulla questione Romagnoli, ma anche sulla situazioni portieri, ci ha pensato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter. Sul difensore ex Milan è stato chiaro: vuole ed avrà la Lazio, la squadra per cui fa il tifo fin da bambino. Romagnoli infatti avrebbe chiesto ulteriore tempo al Fulham, squadra neopromossa in Premier League inglese interessata al centrale classe ’95. Subito dopo toccherà alla questione portieri, con Maximiano e Provedel in pole per diventare i prossimi estremi difensori biancocelesti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: