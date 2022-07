GdS| Interesse della Lazio per Jordan Varela, terzino sinistro classe 2003

Lazio sempre più in attesa di prendere forma. Questa mattina Nicolò Casale, sosterrà le visite mediche in Paideia e poi raggiungerà la squadra in ritiro. Il centrale potrebbe essere in campo per la seduta pomeridiana allo Zandegiacomo di Auronzo. Maurizio Sarri si aspetta che venga risolta prima possibile la questione portieri: soprattutto la trattativa per Maximiano del Granada e Provedel dello Spezia. Ieri si è aggregato Patric in ritiro, domani dovrebbe raggiungere i nuovi compagni il centrocampista brasiliano Marcos Antonio, giunto dallo Shakhtar e in ritardo per Auronzo causa il completamento burocratico della pratica di soggiorno. Toccherà a lui rimpiazzare il connazionale Leiva in cabina di regia. Fin dalla scorsa estate c’è l’esigenza di avere un terzino sinistro di ruolo. L’idea Emerson Palmieri si è limitata a un sondaggio. Piace Valeri della Cremonese. Ma ora è emerso il nome di Jordan Varela, classe 2003, sotto contratto col Monaco con cui ha disputato 21 gare (un gol) nella formazione B. All’Europeo Under 19 Varela si è segnalato come il migliore nel suo ruolo, può giocare anche a metà campo, sempre sulla sinistra. Lo sta seguendo anche il Bayer Leverkusen. Da più di un anno è nel mirino della Lazio. La prima scelta per il nuovo centrocampo biancoceleste prende il nome di Ivan Ilic di proprietà del Verona. Il 21enne serbo è in pole per rimpiazzare Luis Alberto in caso di cessione. Ma anche con la permanenza dello spagnolo, a Sarri servirebbe un titolare in più per il centrocampo ed il nome ideale è sempre quello di Ilic. Nicola Berardino/Gazzetta dello Sport