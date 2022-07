Il giornalista Arlind Sadiku: “Muriqi ha superato con successo le visite mediche”

Arrivano ulteriori novità sulla situazione legata all’acquisto del Club Brugge di Vedat Muriqi. Il noto giornalista kosovaro Arlind Sadiku, da tempo esperto di tutto ciò che ruota intorno all’attaccante biancoceleste, ha infatti smentito quanto emerso in Italia riguardo le visite mediche non andate a buon fine. E’ proprio Sadiku ad affermare il contrario, spiegando come Muriqi abbia in realtà superato con successo le visite mediche con il Club Brugge, e ora sarebbe in attesa di firmare il contratto.

