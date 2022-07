Il Messaggero| Manca il portiere. Sarri attende il resto della squadra ad Auronzo

Ecco Casale, il difensore tanto voluto da Sarri. Queste le prime parole dell’ex Verona a Sky: «Ho realizzato il mio sogno. Il corteggiamento di Sarri è una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questa grande società. Ho una grande forza per iniziare». Stamani sono previste per lui le visite mediche in Paideia, ma l’arrivo sotto le Tre Cime di Lavaredo slitta a domani. Manca ancora l’accordo con il Granada per Luis Maximiano, Provedel in pole per il ruolo di vice, bloccata la pista che porta a Vicario come primo, sono in standby anche Terracciano e Asenjo. Sarri domani riabbraccerà Hysaj e Marusic, così come accoglierà Marcos Antonio, mentre l’arrivo di Milinkovic potrebbe slittare almeno a domenica. Acerbi resta un caso, ma assicura di presentarsi da serio professionista. Il centrale va piazzato e oltre al Milan spunta una nuova pretendente su di lui. Tra gli arrivi pesanti infine non è da escludere un blitz di Lotito per la prima amichevole con l’Auronzo, mentre Felipe Anderson promette magie: «Siamo carichi e giocheremo sempre per comandare la partita e vincere».

Valerio Marcangeli/Il Messaggero