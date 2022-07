TMW | Lazio, si accende il mercato con il tesoretto di Vavro e Muriqi. Ansia Romagnoli

Quindici milioni nelle casse, più altri cinque risparmiati (al lordo) sul monte stipendi. Mercoledì la Lazio ha chiuso per Vavro al Copenaghen (4,5 milioni più 500 mila euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita le cifre dell’operazione) e ieri ha definito la cessione di Muriqi al Club Brugge: 11,5 milioni di euro più bonus, con circa 3.5 che andranno all’Erario perché decadranno i privilegi del Decreto crescita, non essendo rimasto in Italia per due anni il centravanti kosovaro. Che pesa al lordo per 3,4 milioni nelle casse del club: tra il suo ingaggio, sommato a quelli di Vavro e Adekanye, anche lui uscito ufficialmente, la Lazio taglia più di 5 milioni alla voce ‘stipendi’.

Non è un caso che nelle ultime 24-48 ore ci sia stata un’accelerata definitiva sul mercato, anche grazie al supporto di Angelo Fabiani. Nonostante la faida interna a Formello con il ds Tare sul piede di guerra, la società ha lavorato per regalare a Sarri gli altri acquisti promessi. Il primo è Nicolò Casale, 24 anni, difensore del Verona: preso per 7 milioni più 3 di bonus, sta svolgendo in queste ore le visite mediche. Poi, oltre al difensore Gila che si rivedrà la prossima settimana, sono in chiusura le trattative per i due portieri: il ‘99 del Granada Luis Maximiano e il ‘94 dello Spezia Ivan Provedel.

Con Marcos Antonio e Cancellieri già ufficializzati, adesso all’appello manca solo Romagnoli: mercoledì sera era tutto fatto, il giocatore aveva accettato ma la modalità di pagamento delle commissioni ha di nuovo allontanato Lotito dai suoi procuratori. La situazione su di lui suscita ansia nella tifoseria (ieri è apparso uno striscione ad Auronzo), che da un mese assiste a una telenovela che sembra non avere mai fine.

Tuttomercatoweb.com

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: