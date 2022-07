Calciomercato Lazio, Acerbi ad Auronzo in attesa di una sistemazione

Quest’oggi i nuovi acquisti della Lazio Marcos Antonio e Casale sono saliti ad Auronzo di Cadore per il ritiro. Con loro anche Elseid Hysaj e Francesco Acerbi. Proprio su quest’ultimo alcune voci volevano una ribellione nei confronti del ritiro e, conseguentemente, una multa e completa rottura. Situazione che non solo non si è avverata, ma che dall’inizio è stata infondata anche solo nell’idea che potesse avverarsi. Acerbi ha infatti dimostrato sempre di essere un professionista e, conseguentemente, nonostante la rottura con la tifoseria si sarebbe presentato ad Auronzo di Cadore.

Una situazione che si sarebbe, in realtà, potuta avverarsi anche solo in caso di cessione del difensore da parte della Lazio. Qualcosa che ancora non si è avverata in quanto un vero e proprio giro di difensori non è ancora partito. Si è parlato molto del Milan, il quale è al momento occupata col gestire altre situazioni di mercato. Ai rossoneri e a Pioli il difensore piace e per Acerbi sarebbe una bella occasione per lottare ancora su grandi palcoscenici. Serve, tuttavia, un’occasione che porti una squadra a liberarsi di un difensore. Presumibilmente Acerbi rimarrà in Italia: Juventus e Inter potrebbero cercare un difensore in caso di uscite importanti e l’alternativa Acerbi può essere presa in considerazione. Una cosa è sicura: il difensore ha ancora voglia di lasciare il segno. Solo il tempo aprirà delle porte alla sua cessione.

