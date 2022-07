Lazio Primavera, ecco il nuovo allenatore

La Lazio Primavera deve rialzarsi dopo il brutto epilogò della passata stagione: un anno in cui si sarebbe dovuti tornare nella massima serie ma che ha costretto i biancocelesti ad arrendersi ad un altro anno di Primavera 2. Anche per questo il nuovo direttore sportivo che seguirà la Primavera, Fabiani, ha deciso di dare una svolta anche in panchina. Nessun comunicato ufficiale da parte della Lazio, ma si apprende dal comunicato della squadra Hibernians Fc, club di Malta, che l’ormai ex allenatore Stefano Sanderra si appresta ad entrare nel mondo Lazio come allenatore proprio della Primavera. “Grazie Mister! Si conferma che è stato trovato un accordo per la conclusione del contratto del mister Stefano Sanderra, che diventerà allenatore della Lazio Primavera”.

