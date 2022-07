Pedullà: “Sempre Maximiano-Provedel. E lo Spezia oggi…”

Il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto in conferenza stampa da Dimaro facendo il punto della situazione Napoli e parlando anche di Mertens. Queste le sue parole: “E’ una cosa che non gestisco io personalmente. Col mister e il presidente ci confrontiamo sempre, per ogni caso, ma Dries c’è già prima di me e ha un rapporto straordinario con Aurelio. Ha parlato a lungo con Aurelio, che gli ha fatto una proposta importante, di quasi 5 milioni lordi, parenti a 2,5 netti, che ovviamente non è stata accettata. Questo è il disegno molto semplice“.

