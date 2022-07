Calciomercato Lazio, dal Kosovo: “Visite ok per Muriqi. Ora il Bruges dovrà acquistarlo, altrimenti…”

Oltre che sul fronte entrate, la Lazio continua a lavorare sulle uscite. Rimane ancora da piazzare Vedat Muriqi, attaccante appena rientrato al prestito dal Mallorca. Il giocatore è a un passo dal firmare con il Club Bruges, che ha presentato un’offerta di 11 milioni totali accettata dalla Lazio. Il kosovaro ha sostenuto le visite mediche in Paideia questa mattina, perfettamente completate secondo il giornalista sportivo kosovaro Arlind Sadiku. Ora il giocatore, sempre secondo quarto riportato da Sadiku, tornerà al Club Bruges per firmare il contratto. Se il club belga deciderà di non acquistarlo più, potrebbe rischiare una multa salata da parte della FIFA. Questo perché il Bruges ha rifiutato il suo trasferimento causa visite mediche non perfettamente completate, che la Lazio ha voluto smentire facendogliele sostenere appunto stamani. I biancocelesti, forti delle carte della cessione già firmate, sarebbero dunque pronti a portare il club belga davanti alla Commissione tesseramenti Fifa.

Exclusive

Medicals OK for Muriqi at Lazio. Confirmed ✅ Striker will go back again to Club Brugge in few days. If belgian club don’t want to sign him, they could risk a high fine from FIFA.

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) July 11, 2022