ESCLUSIVA | Lazio Women, colpo di mercato nella Serie B: giocatrice danese vicina al club

Dopo diverse settimane di trattative, come raccolto in esclusiva dalla redazione di Laziopress, sarebbe pronto il primo e vero colpo di mercato della Serie B femminile.

Nel club biancoceleste si attende l’arrivo di Louise Eriksen (classe 1995), leader e capitano del Kolding IF Women con circa 300 presenze nella Serie A danese. La giocatrice, sorella del calciatore Christian Eriksen, è una playmaker che può giocare anche come mezzala. La Lazio sarebbe vicina alla chiusura della trattativa: un acquisto di forte spessore, considerando che Louise non ha mai disputato una gara in Serie B in tutta la sua carriera.

