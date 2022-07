Lazio, il club omaggia la passione per i colori biancocelesti-FOTO

Attraverso un tweet pubblicato sul profilo Twitter della S.S Lazio, la società ha reso nota la foto di due piccoli tifosi con le maglie di Sergej Milinkovic-Savic e del capitano laziale Ciro Immobile, il tutto accompagnato dalla seguente didascalia : “This is what really means”, ovvero “Questo è ciò che significa veramente”.

This is what really means pic.twitter.com/m1X4EG09zh — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 11, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: