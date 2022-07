Villareal, Reina si presenta in conferenza: “Dopo la Lazio mi vedevo bene qui. Finisco qui, non so se tra uno o due anni”

L’ex portiere della Lazio Pepe Reina è intervenuto oggi in conferenza stampa per la presentazione al Villareal. Queste le sue parole: “Sono molto contento. Volevo tornare e speravo di poterlo fare. Non potrei concludere meglio la mia carriera. Voglio ritirarmi qui. Voglio che il club continui a crescere e continui ad essere un modello in Spagna e in tutta Europa. Il Villarreal è la squadra dove mi vedevo dopo la scorsa stagione con la Lazio, dove ero. Giocano bene, provo molto per questo club e hanno ottenuto cose straordinarie in Champions League. Vogliamo che ogni competizione in cui gioca il Villarreal finisca nel miglior modo possibile. Vincere un titolo sarebbe fantastico. L’importante del club è lottare per la qualificazione in Europa e perché non pensare alla Champions League? Lottare per la Copa del Rey e la Conference League sono due obiettivi entusiasmanti che vogliamo porci anche noi.

Obiettivi personali? Voglio aiutare il più possibile, stare bene, allenarmi duramente: questo è l’unico obiettivo che mi sono prefissato quest’anno. Al momento, Gero Rulli è il numero 1. Sono venuto per competere e aggiungere il mio lavoro ed esperienza alla squadra, aiutare i giovani portieri, che hanno una grande proiezione e potrebbero essere i portieri del futuro. La competizione con Rulli? Mi aspetto sia sana, con tanto lavoro quotidiano. Sono eccitato e fiducioso che sarà una grande competizione in porta. Voglio ringraziare Gero per il suo grande gesto. A causa della gerarchia, il numero 1 era suo, ma ha detto che potevo averlo. È un grande gesto, che parla molto del tipo di persona che è. Una delle cose chiave di questa squadra è che il lato umano del gioco è al di sopra dell’ego di ogni calciatore. Anch’io voglio continuare così. Vogliamo avere uno spogliatoio forte, solido e umile. Vogliamo continuare così. Non so se sarà tra un anno o due ma di certo appenderò i guantoni al chiodo al Villarreal. L’obiettivo è lottare per un posto in Champions in modo da poter metterci in una buona situazione economica”.

