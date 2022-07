CdS | Lazio, Romagnoli e altri sei colpi

La Lazio ha fatto il suo colpo dell’estate. Alessio Romagnoli ieri è atterrato a Fiumicino, dopo aver chiesto a Rafaela Pimenta e ai suoi agenti di non tirare troppo la corda. L’accordo, infatti, è stato trovato a 2,8-2,9 a stagione + bonus, per una media di 3,4 milioni l’anno. L’appuntamento è questa mattina alle 8 in Paideia per le visite mediche. Come riporta il Corriere dello Sport, il suo sogno è di giocare con la 13 di Nesta e cercare il rilancio per poi, magari, approdare di nuovo in Nazionale a 27 anni. Alessio ha sette anni in meno di Acerbi che con quasi ogni probabilità lascerà la Lazio. Quest’ultimo è corteggiato dal Monza, ma con i suoi agenti stanno aspettando un’offerta di un club da Champions: forse si aprirà uno spiraglio con la Juve.

Lotito non aveva mai speso così tanto. Ha condotto le operazioni in prima persona, facendo anche il ruolo di diesse. Ruolo normalmente ricoperto da Tare, che ieri ha avuto un colloquio con il Parma. Per ora Lotito ha chiuso 6 acquisti e uno è in fase di definizione (Provedel), il tutto entro metà luglio. Adesso serve trovare la quadra con lo Spezia: i liguri hanno già individuato il sostituto (Falcone) e una strategia per ingaggiarlo potrebbe essere che la Lazio lo acquisti per prima per poi girarlo allo Spezia.

Anche Ilic è stato bloccato: arriverà solo in caso di cessione di Luis Alberto, nel mirino del Siviglia. Per quanto riguarda Milinkovic, non ci sono le offerte che Lotito aveva immaginato. Sarri sogna la conferma, ma non bisogna illudersi. Se dovesse partire, il suo obiettivo sarebbe Zielinski del Napoli. Manca poco per finire la rivoluzione della Lazio: un vice Immobile e un terzino sinistro.

