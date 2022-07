CdS| Sarri vuole anche Ilic e parla con Milinkovic

Lotito non si ferma: dopo aver sistemato la difesa, in attesa di un secondo portiere, si prepara a chiudere gli ultimi colpi da regalare a Maurizio Sarri. Manca un centrocampista, legato alla possibile uscita di Akpa-Akpro accostato alla Sampdoria e alla Cremonese. La Lazio si era informata su Salvatore Esposito della Spal, in scadenza nel 2023, ma la richiesta principale dell’allenatore biancoceleste è sempre Ilic. Lotito lo ha intanto bloccato per poter rimpiazzare Luis Alberto in caso di partenza, mentre Sarri lo vorrebbe comunque. Un ultimo sforzo per avere un centrocampo da Champions e delle alternative valide.

Il punto sulle uscite

L’unico giocatore a essere stato effettivamente ceduto è Denis Vavro: il difensore è infatti tornato al Copenaghen. Ora c’è da sistemare la situazione Muriqi che dovrà effettuare nuovamente le visite al Bruges sperando che il club non si tiri nuovamente indietro dopo l’accordo che sfiora gli 11 milioni. Per quanto riguarda Acerbi, quest’ultimo ha richieste dal Monza, ma uno spiraglio potrebbe aprirsi anche con la Juventus, specie se Koulibaly del Napoli fosse destinato al Chelsea. La Lazio chiede intorno ai 4-5 milioni per liberarsi del suo difensore centrale. Luis Alberto sembrava l’indiziato principale per lasciare la Lazio, ma il suo impegno ad Auronzo lascia intendere che il suo obiettivo è quello di fare bene qui. D’altronde il ds del Siviglia Monchi ha detto di non aver mai fatto tentativi per il centrocampista spagnolo e la pista che porta alla Fiorentina sembra essere infondata. Il rebus principale rimane legato a Sergej Milinkovic: Sarri spera di poterlo trattenere sperando non arrivino offerte monstre a Villa San Sebastiano. In uscita anche Raul Moro, il quale si cercherà di mandarlo in prestito.

Il Corriere dello Sport

