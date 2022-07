Il Messaggero| Sarri rivede Tare. Acerbi, svolta Napoli: offerti 5 milioni

Dopo le voci che volevano Tare al Parma, smentite da ambo le parti, il ds laziale è salito a sorpresa ad Auronzo di Cadore insieme a Romagnoli, Gila e Maximiano. Negli ultimi tre acquisti c’è anche il suo zampino, anche se è stato Lotito stesso a prendere in mano la situazione e a chiudere le trattative, motivo per cui, come conseguenza, avrebbe spinto il ds a voler fare un passo indietro. Invece no, è salito ad Auronzo con il resto della squadra in quanto confermato.

Per quanto riguarda il campo, il tempo sembra scongiurare l’ansia per la caviglia di Ciro Immobile, la quale ieri non si è gonfiata dopo l’allenamento. Domani alle 18 sarà in campo contro il Dekani nella seconda amichevole stagionale. Nonostante gli esuberi lasciati a Roma, rimangono ancora da piazzare Kamenovic e Acerbi, i quali hanno entrambi due problemi fisici. In particolare, quest’ultimo sembrerebbe essere vicino a una svolta con il Napoli, il quale potrebbe puntare su di lui per sostituire l’eventuale partenza di Koulibaly.

Il Messaggero

