Gila : “Andiamo Lazio!”-FOTO

Questa mattina, attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato l’arrivo del nuovo portiere biancoceleste: Luís Maximiano. Il calciatore portoghese, classe ’99, ha svolto proprio oggi i primi allenamenti con la maglia della Lazio in ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, Maximiano ha prima fatto un post per salutare il Granada, squadra spagnola di provenienza, e poi il primo da portiere della Lazio. Non solo: sono state diverse le Stories repostate sul proprio profilo, tante da parte di diversi calciatori, tra cui, due messaggi arrivati da altri due calciatori portoghesi come lui. Uno è stato Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, e l’altro Rafael Leão, attaccante Campione d’Italia con il Milan. Entrambi hanno pubblicato l’immagine di Maximiano con la maglia della Lazio, il primo ha aggiunto: “Tifo per te ragazzo”, mentre il rossonero gli ha dato il benvenuto in Italia: “Benvenuto fratello mio”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: