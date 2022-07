Il Tempo| Ovazione per Romagnoli. Muriqi-Bruges, la Lazio pensa di ricorrere alla Fifa

Emozionato, finalmente è tornato a casa. Entusiasta, quella maglia ha sempre sognato di indossarla. L’incontro con la Lazio era nel destino di Romagnoli, qualcosa di inevitabile. I tifosi hanno aspettato fino all’1.30 di mercoledì per accogliere l’ex capitano del Milan in ritiro. Al suo ingresso in campo, ieri mattina, la gente sugli spalti ha esultato come per un gol. Alle 11 si inizia con le prove difensive. Sarri vuole precisione nei movimenti, nelle distanze e per quanto riguarda la postura del corpo. Alessio nel pomeriggio si è tolto un po’ di timidezza di dosso e ha costruito con sicurezza dal basso, sempre accanto a Patric. Al termine dell’allenamento si è fermato per firmare i primi autografi e scattare selfie con i bambini. Oggi intanto ci sarà il battesimo nella seconda amichevole stagionale. Alle 18 infatti è in programma allo Zandegiacomo il test con l’NK Dekani, club che milita nella seconda divisione slovena, per chi vorrà assistere da casa, il match sarà in esclusiva su Lazio Style Channel, canale 233 del digitale terrestre. Chi sicuramente troverà spazio a partita in corso sarà Luka Romero, che ha esaudito il sogno di allenarsi con Messi. “Averlo davanti è impressionante, ringrazio Dio per esserci riuscito e l’Argentina per avermelo permesso. Per quanto riguarda il Mondiale del 2026 in Messico, spero di parteciparci, ma c’è tempo e ora penso solo alla Lazio”. Sul ritiro di Auronzo: “Mi sto allenando bene e con tanto impegno, sono emozionato in vista della prossima stagione e ho tanta voglia di fare bene. Io do il massimo tutti i giorni, in ogni allenamento, voglio farmi trovare pronto quando mister Sarri avrà bisogno di me. Sto cercando di mettere testa, dedizione e tanto lavoro per diventare un grande calciatore”.

Adesso la priorità è rappresentata dalle cessioni, dopo la brusca frenata sulla questione Muriqi-Bruges, la Lazio può ricorrere alla Fifa, per spingere il club belga a mantenere la parola data. Si rischia di finire in tribunale, anche perché la società è convinta della malafede del Bruges: l’attaccante ha superato le visite mediche svolte in Paideia, che fanno il paio con quelle dello scorso gennaio prima di firmare con gli spagnoli. Nel frattempo si cerca di chiudere in fretta la vicenda Acerbi. Nelle ultime ore, oltre a Monza e Juve, ha preso quota l’ipotesi Napoli a seguito dell’ormai sempre più vicino addio di Koulibaly.

Daniele Rocca/Il Tempo