CONFERENZA PATRIC – “Vogliamo la Champions, siamo davvero un bel gruppo. Con Sarri sono rinato”

Settimo anno sotto le Tre Cime di Lavaredo, dopo un inizio complicato è riuscito a ritagliarsi il suo spazio meritando addirittura il rinnovo per altre cinque stagioni. Patric è uno dei veterani di questo gruppo, guida i compagni seguendo i dettami di Mister Sarri.

Quanto sei orgoglioso del rinnovo?

“Sono davvero felice, mi piace il gioco di Mister Sarri e cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia”

Quanto è stato importante avere Maurizio Sarri per rimanere alla Lazio?

“E’ stato fondamentale, ha fatto scattare in me qualcosa per alzare il livello del mio gioco. Arrivavo da un anno in cui non avevo fatto molto bene a causa del Covid e voglio ringraziarlo perchè mi ha fatto tornare una grande voglia”

Che umore si avverte nello spogliatoio?

“I nuovi ragazzi hanno tanta voglia di lavorare e questo lo apprezzo, hanno portato entusiasmo in un gruppo che è davvero bello”

Cosa è cambiato in questi anni?

“Io cerco di dare il massimo ogni giorno per crescere come giocatore e come persona. E’ un piacere aiutare la squadra e giocare sempre di più”

Come percepisci la fiducia intorno a te?

“Noi facciamo un mestiere dove è normale essere criticati se si fa male. E’ un piacere avvertire fiducia dalla gente”

Come hai visto i nuovi compagni di reparto?

“Li vedo tutti molto bene, ho incontrato Romagnoli in vacanza e gli ho detto che lo aspettavamo, purtroppo soffre ancora di pubalgia. Gila invece deve adattarsi a questo campionato ma è giovane e ha grandi margini di miglioramento”

Cosa ha fatto Sarri di diverso per te?

“Sono cresciuto nel Barcellona dove ci sono dei movimenti molto simili, poi è scattata una empatia importante che ha fatto scattare la scintilla”

Su cosa state lavorando per prendere meno gol?

“Fino a Natale abbiamo preso davvero tanti gol per colpa di tutti, il Mister ripete sempre che la colpa non è solo di un reparto. Dobbiamo difendere e attaccare come un blocco unico”

Ci sono tanti spagnoli in squadra, Pedro che cosa dà?

“E’ importante perchè permette di spiegare al meglio le indicazioni del Mister. Su Pedro che devo dire? Ricordo che andavo a vederlo da piccolo quando ero nella Masia”

Come ti senti fisicamente e mentalmente?

“Ho un fastidio al ginocchio che stiamo curando ma voglio smettere di prendere antidolorifici, quando faccio certi movimenti avverto ancora un fastidio. Mentalmente sono pronto a questa stagione ma non mi sento un leader”

Avete già parlato di obiettivi stagionali?

“Il nostro obiettivo è entrare fra le prime quattro, remiamo tutti nella stessa direzione partendo dai giocatori fino alla società”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: