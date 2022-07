AURONZO 2022 | Raul Moro: “Voglio crescere ancora. Cancellieri potente e fisico, Pedro il più forte”

Dopo la seduta d’allenamento pomeridiana l’attaccante biancoceleste Raul Moro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Stiamo bene, il ritiro è duro. Questo è quello che serve per arrivare bene all’inizio del campionato. La Serie A è un campionato molto difficile, fisco e tattico. Serve arrivare pronti. Sarri in fase di non possesso ci chiede di chiudere spazi per non far passare gli avversari.

Lo scorso anno nei primi mesi non pensavo di giocare così tanto, poi nel finale non ho giocato molto. In ogni caso in questa stagione mi impegnerò per giocare ancora di più. I più bei ricordi della mia carriera al momenti li ho legati all’esordio a Torino, ma anche quest’anno ho avuto molti minuti. Il prossimo anno mi auguro di averne di più a disposizione sfruttando le mie occasioni.

Dopo un anno con grandi ho capito come funziona il calcio, ma posso ancora crescere molto guardando i grandi davanti a me. Pedro è il giocatore più forte che ho avuto accanto nel corso della mia carriera. Come giocatore vale dieci, come uomo cento. Quando ho saputo che stava per arrivare, ho mandato a Romero un messaggio di benvenuto e lì è iniziata una bella amicizia.

Sto cercando di crescere sotto il profilo dell’aggressività, in Serie A è un aspetto che fa la differenza. Mi ricordo bene la semifinale di Coppa Italia Primavera, il mister ci aveva avvertito della forza di Cancellieri. Ammirai come fosse un giocatore potente e fisico, colpì due pali e con un pizzico di fortuna avrebbe potuto conquistare il passaggio del turno”.

