AURONZO 2022 | Il collaboratore tecnico Ianni: “Siamo ripartiti con una base importante. Obiettivo? Migliorarci rispetto allo scorso anno”

Successivamente a Mattia Pasqui, anche Marco Ianni, altro collaboratore tecnico dello staff di mister Sarri, è intervenuto Lazio Style Channel direttamente dal ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ecco le sue dichiarazioni: “Essendo il secondo ritiro partiamo da una base importante. Lo scorso anno sono arrivati ottimi risultati, fatti di alti e bassi ma era prevedibile. Adesso si parte con uno step in più, sarà più veloce l’apprendimento delle nozioni tattiche.

Noi non abbiamo sottovalutato la posizione in classifica raggiunta. È stato un risultato importante visto anche il grande cambiamento che c’è stato, siamo arrivati davanti ad alcune squadre importanti e con merito.

Avendo noi un’ossatura già consolidata da un anno per i nuovi sarà più facile inserirsi, e più facile anche capire la posizione in campo. Siamo soddisfatti di ciò che fanno i ragazzi, c’è entusiasmo, voglia e partecipazione. Tutto viene digerito meglio, questa è la nostra più grande soddisfazione ossia vedere la loro partecipazione.

Per i nuovi ci vorrà un po’ di adattamento, che stiamo velocizzando. Mi sta impressionando molto Cancellieri, ha grandi margini ed è molto giovane, ma non voglio togliere nulla agli altri. Al ritiro si sono presentati tutti tirati a lucido, Romero e Basic stanno sorprendendo più di tutti. Ma i ragazzi hanno tutti la voglia di dimostrare ai nuovi su come entrare nei meccanismi di Sarri.

Vogliamo migliorare ancora la nostra posizione in classifica rispetto lo scorso anno. Poi durante la stagione ci sono mille variabili, conta però avere un obiettivo forte in testa, solo così si potranno superare le difficoltà che incontreremo.

Le aspettative devono essere giuste che poi si trasformano in motivazioni per alzare l’asticella. Non dobbiamo avere pressione ma motivazione. Vogliamo migliorarci rispetto lo scorso anno e lavoriamo per questo.

Nelle coppe possiamo fare qualcosa in più. Dobbiamo migliorare intanto nei doppi incontri tra Europa e campionato, cosa che lo scorso anno ci è rimasto difficile. Non dobbiamo precluderci nulla a priori. L’Europa League deve diventare un obiettivo anche per una questione di motivazione. Diamo importanza a tutto, abbiamo la forza per poter lottare su ogni fronte”.

