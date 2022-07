AURONZO DAY 14 – Immobile regolarmente in campo. Casale esce per un problema fisico

La seconda seduta di giornata è iniziata alle 17:45, con Zaccagni, Kiyine e Akpa Akpro. L’allenamento del gruppo è iniziato sul campo secondario, con un riscadalmento incentrato sul torello, mentre sul principale Adamonis e Maximiano agli ordini di Grigioni. Successivamente la squadra si è spostata sul campo principale, divisa in due gruppi: da una parte gli azzurri, tra cui Immobile, tornato regolarmente in campo dopo essere uscito prima rispetto agli altri in mattinata. Con lui tanti tra cui Basic, Pedro, Romagnoli, Lazzari, Luka Romero, Marcos Antonio, mentre dall’altra parte l’altro gruppo: in questo presenti, tra gli altri, Casale, Hysaj, Luis Alberto, Acerbi, Marusic.

In seguito il gruppo si è spostato al centro del campo, impegnato in esercizi di possesso palla che terminano con la conclusione in porta. Durante una partitella tra celesti e arancioni, Luis Alberto ha lasciato il campo. Anche Casale ha terminato in anticipo l’allenamento per un problema al ginocchio sinistro. Terminata la seduta di allenamento, Patric si è fermato per firmare autografi per i tifosi.

Quest’oggi la Lazio scende in campo per una doppia seduta dopo il pomeriggio libero di ieri concesso da mister Sarri. Allenamento sul campo centrale per Maximiano e Adamonis. Esercizi per i due portieri mentre nel campo adiacente mentre i difensori si riscaldano sul campo adiacente.

I giocatori del reparto difensivo si aggiungono poi al campo centrale per effettuare le prove tattiche. La linea a 4 dei rossi è formata da Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic mentre quella dei celesti da Hysaj, Gila, Acerbi e Kamenovic.

Alle prove tattiche seguono delle azioni particolari costruite con traversoni dalla linea laterale. Dopo poco sono gli attaccanti e i centrocampisti a dare il cambio ai difensori, che così lasciano il campo. Durante le prove tattiche Ciro Immobile ha però lasciato il campo in anticipo probabilmente per un fastidio. Dopo una serie di tiri da fuori da parte di Basic, Moro, Cancellieri, Felipe Anderson e Luka Romero a Furlanetto, i giocatori hanno lasciato l’allenamento.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: