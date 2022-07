Pancaro: “Non vedo una favorita per il quarto posto. La Lazio si è mossa bene”

L’ex difensore biancoceleste, Giuseppe Pancaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole in merito alla possibile favorita per il quarto posto nella prossima stagione di Serie A: “In questo momento non vedo una vera e propria favorita. Lazio e Roma si sono mosse bene mentre il Napoli ha perso un giocatore difficilmente sostituibile come Koulibaly. Penso comunque che sarà una corsa a tre per il quarto posto, visto che Juventus e milanesi sono più avanti“.

