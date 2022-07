Calciomercato Lazio, Schira: “Il Como in pressing per Raul Moro”

Paulo Dybala è un nuovo attaccante della Roma. A rendere ufficiale l’operazione è stato proprio il club giallorosso attraverso un comunicato apparso sul proprio sito: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025. Dybala indosserà la maglia numero 21. Benvenuto, Paulo!”.

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 20, 2022