Dazn racconta i ritiri delle squadre di Serie A Tim con il format “INSIDE”. Il nuovo episodio è dedicato alla Lazio

Disponibile in piattaforma il nuovo episodio del format INSIDE, il dietro le quinte dei ritiri delle squadre di Serie A TIM;

Ad avvicendarsi diversi contenuti che seguono le squadre in questo percorso di preparazione al campionato, oggi è il turno della Lazio.

Milano, 21 luglio – L’inizio della prossima stagione di campionato di Serie A Tim è sempre più vicino, e nell’attesa del calcio di inizio, DAZN racconta ai tifosi il dietro le quinte dei raduni delle squadre con il nuovo format “INSIDE”. L’episodio dedicato alla squadra biancoceleste è disponibile in piattaforma da oggi, giovedì 21 luglio.

Allenamenti, interviste esclusive ai protagonisti delle stagioni passate e ai nuovi arrivati, a condurre gli speciali saranno Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo, con il supporto e i contributi degli altri volti di DAZN. Inside racconterà nei mesi estivi i ritiri delle squadre di Serie A TIM, arricchendo così l’offerta on demand della piattaforma di streaming.

In questa cornice i tifosi potranno immergersi nel clima che avvolge la squadra durante il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Da dietro le quinte, Pedro e Patric raccontano le prime impressioni sui nuovi compagni di squadra Alessio Romagnoli, Marcos Antônio, Mario Gila, le ambizioni per la prossima stagione sul fronte Campionato ed Europa League e su come stanno assimilando le idee di Sarri. Proprio Patric farà da guida durante gli allenamenti, spiegando il sistema di gioco di Sarri.

Di seguito alcune delle dichiarazioni rilasciate durante l’episodio di INSIDE Lazio.

Pedro: “L’unica cosa che voglio è vincere qualche trofeo qua, con la maglia della Lazio: ho vinto in tutti i posti in cui ho giocato e mi manca una vittoria qui, in Italia”.

“Non è una cosa così impossibile vincere il campionato, è difficile perché ci sono tante squadre forti ma dobbiamo lavorare per stare in alto”.

“Dei giocatori nuovi mi sta piacendo molto Marcos Antônio gioca molto velocemente la palla e si muove bene. La sua è una posizione importante per fare girare la squadra come vuole Sarri, ossia giocare veloce, palla avanti palla indietro: può aiutare tanto questa squadra.

L’anno scorso abbiamo lavorato sull’idea di calcio di Maurizio, con tanti giocatori nuovi. Ora partiamo più preparati”.

Patric: “In alcune cose dobbiamo migliorare, ad esempio in Europa League saremmo potuti andare avanti: col Porto alcuni giocatori, come Pepe, ci hanno fatto i complimenti per come giocavamo, non meritavamo di uscire. Ma con tutti gli alti e bassi che abbiamo avuto penso che sia stata una stagione positiva, soprattutto considerando un passaggio così grande come quello da Inzaghi a Sarri”.

“Quest’’estate ho visto Romagnoli, gli ho detto anch’io di venire alla Lazio perché ci possiamo divertire quest’anno. È un piacere che sia arrivato, tanto lui quanto Casale e Gila, che conoscevo in Spagna ed è forte. Possiamo fare delle belle cose. So quello che rappresenta roma per tutti voi, cercheremo di portare la Lazio più in alto possibile. Il mate? Quando c’era Caceres abitavo con lui e qualche suo amico, alla fine dopo un po’ di tempo ho iniziato a bere il mate, ora lo bevo sempre. È bello vedere i tifosi ovunque, passi tanto tempo con loro”.

Bernebè: “Olympia fa parte del ritiro. Sarri è il vicino di Olympia, le parla. Lei è nel cuore di tutti gli allenatori che ci sono stati, il suo volo è un presagio di libertà“.

