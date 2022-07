CdS| Brilla Marcos Antonio in amichevole. Si lavora sulla cessione di Luis Alberto

Ieri i mille tifosi che hanno assistito al 4-0 sul Primorje (B slovena), sono rimasti piacevolmente stupiti da Marcos Antonio e Cancellieri. Il brasiliano, ha garantito ordine, ritmo alto di palleggio corto, lavoro sia avanti che dietro, per coprire al meglio il centrocampo. Cancellieri nel secondo tempo ha fatto il vice Ciro, fisico, tecnica e un gran sinistro. In avvio ha scheggiato l’incrocio con un tiro a giro, nel finale ha firmato il 4-0 con un cucchiaino. E’ uscito per una botta ad un ginocchio, ma le condizioni non preoccupano. Al primo tempo gol di Milinkovic e Pedro. Nel secondo tempo Cataldi play al posto di Marcos Antonio, sigla il 3-0. Assente Casale, fermo da due giorni per un problema al ginocchio. Infine 4-0 con la firma di Cancellieri. Romero ha deliziato tutti con una punizione a giro e con cambi di direzione fulminei. Immobile ha parlato a chiusura del ritiro, a Lazio Style Channel: «Abbiamo bisogno dell’affetto dei tifosi, che l’Olimpico sia pieno. I miei nuovi obiettivi? Sono sempre collegati a quelli della squadra, se la squadra gira, giro anche io». Anche Pedro si è espresso: «Voglio vincere qualche trofeo con questa maglia perché ho vinto ovunque e mi manca qui». Il ritiro si è concluso ieri, sta mattina è in programma una leggera seduta di allenamento, poi la Lazio partirà da Auronzo, si ritroverà a Formello il 25 luglio e il 26 partirà alla volta della Germania. La meta è Grassau, Alta Baviera. E giocherà due amichevoli in Austria, con il Genoa il 27 luglio e con la nazionale del Qatar il 30.

Sul fronte mercato l’obiettivo è portare a Sarri il secondo portiere. È probabile ci sia stato un incontro diretto tra Lotito e Andrea Corradino, vice presidente dello Spezia, per la situazione Provedel. L’offerta della Lazio da 3,5 milioni più 1 di bonus non è stata accettata, magari si può sbloccare trasformando l’operazione in un prestito con diritto di riscatto a 4,5 (in questo caso però il giocatore dovrebbe prima rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023). Lo Spezia sembra stia ammorbidendo un po’ le pretese, anche grazie al pressing del portiere. La Lazio non intende aspettare, potrebbe valutare l’opzione Silvestri, proposto a marzo dallo staff di Raiola e tornato di moda dopo le recenti dichiarazioni di Rafaela Pimenta: «Stiamo parlando con Lotito di due progetti diversi, vediamo se le cose andranno bene». Anche se Silvestri non convince Sarri. Ad Auronzo è arrivato Pastorello, il manager di Acerbi, che anche ieri non ha partecipato alla partita e si è allenato a parte. Cresce l’opzione Inter anche se non è stata ancora intavolata una trattativa. A centrocampo si lavora sulla cessione di Luis Alberto al Siviglia, così da sbloccare l’ingresso di Ilic. Il Verona chiede 13-15 milioni (dopo essere partito da 18). In questo caso Lotito vuole prima vendere, cercando di ottenere il più possibile dal Mago. Anche Vecino a parametro zero è in orbita Lazio, ma per portarlo a Roma serve la cessione di Akpa Akpro.

