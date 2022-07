Il Messaggero| Il Chelsea ha aperto al prestito con diritto di riscatto per Emerson Palmieri

Il ritiro di Auronzo si chiude con Pedro capocannoniere con cinque reti alla quarta amichevole. Lo spagnolo alza il livello, ha un’altra mentalità, quella di un calciatore che in carriera ha vinto tutto. Venticinque medaglie: a Barcellona 5 Liga, 3 Coppe del Re e 4 Super coppe nazionali più 3 Champions, 3 Super coppe europee, 2 Mondiali per club; a Londra una Premier, una coppa d’Inghilterra e l’Europa League, l’unico titolo internazionale che gli mancava, visti anche i successi con la Spagna al Mondiale 2010 e all’Europeo, due anni dopo. A 34 anni mica è sazio. A inizio carriera confessò il suo semplice segreto: «Continuare a imparare ogni giorno». Il 6 agosto i biancocelesti saranno ospiti del Real Valladolid per un torneo. Su Twitter, il surreale annuncio, con il portiere iberico Jordi Masip che chiama Pedro, lui accetta la sfida e l’invito. Sul fronte mercato servono le uscite. A Matias Vecino deve far posto uno fra Akpa Akpro e Kiyine, a Ivan Ilic, Luis Alberto, per cui il Siviglia dovrà formulare un’offerta da almeno 22 milioni più bonus per chiudere l’affare. Per il ruolo di terzino sinistro c’è Emanuele Valeri della Cremonese. È stato fatto un sondaggio, ma Sarri vuole solo Emerson Palmieri, che resta in pole: il Chelsea ha aperto a un altro prestito con diritto di riscatto a 8-10 milioni, ma Lotito vuole prima piazzare Hysaj al Valencia (offerta di 5 milioni) o non se ne farà niente. Solo per Romagnoli è stata decisa un’eccezione. Esce Muriqi, ma al momento Lotito non vuol sentir parlare di Mertens. Aspetta invece il via libera dello Spezia per Provedel a 4,5 milioni (ieri contatto decisivo), anche perché la Fiorentina vuole tenersi Terracciano come vice. Immobile: “Ora vogliamo un Olimpico pieno”. Ieri alle 16 è partita la vendita libera degli abbonamenti, in serata staccate 3500 tessere per un totale di quasi 15mila, è arrivata l’accellerata anche dai tifosi.

