Il Tempo| Priorità alle cessioni in casa Lazio

La priorità della Lazio sono adesso le cessioni, bisogna sfoltire la rosa. Tanti gli esuberi tra i biancocelesti, delicata la situazione legata a Francesco Acerbi, in attesa di una big per salutare la capitale e trasferirsi altrove. Il Monza rimane alla finestra, ha chiesto in tutti i modi al centrale della Nazionale di abbracciare la causa della neopromossa, ma il centrale attende altre offerte. Si è parlato di un interessamento della Juventus, che però ha ufficializzato Bremer. Un’operazione che ha complicato i piani dell’Inter, che aveva individuato nel brasiliano l’erede di Skriniar. L’alternativa potrebbe essere proprio il classe 1988, che ieri non si è visto sul campo durante gli allenamenti. Non ci sono sviluppi invece sul fronte Napoli, con Spalletti che sta cercando il sostituto di Koulibaly. Attenzione invece alla pista Torino. Si cerca una sistemazione per Akpa Akpro e Kiyine (ha diversi estimatori in Serie A), mentre Escalante è sempre nel radar della Sampdoria. Jony è vicino a rescindere il suo contratto per tornare allo Sporting Gijon. Da segnalare anche il sondaggio del Valencia per Hysaj.

Il Tempo

