Lazio, Milinkovic: Lotito resiste alle sirene inglesi

Dopo giorni di estenuanti trattative, si conclude oggi la telenovela di Vedat Muriqi. Il centravanti lascia la Lazio e torna al Mallorca. Dopo aver giocato gli ultimi sei mesi in prestito nel club spagnolo, (con il quale ha collezionato cinque gol in sedici presenze) l’attaccante kosovaro viene ingaggiato dal Mallorca a titolo definitivo. Un’operazione da circa 9,4 milioni di euro. Per Il club spagnolo rappresenta l’acquisto più costoso della sua storia e per questo gli ha dedicato un bellissimo video di benvenuto sulla pagina Twitter per il “suo” Pirata con la scritta: “Es tu ISLA” !”

